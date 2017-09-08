Вице-премьер оценила вероятность приостановки безвиза для Украины

Европейская комиссия не будет инициировать процедуру приостановления безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в ЕС. С таким заверением выступила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в интервью "Европейской правде".

Как известно, действующее европейское законодательство дает Брюсселю право приостановить безвиз для страны, которая перестала отвечать требованиям Плана действий визовой либерализации. Вице-премьер подтвердила, что ЕК проводит мониторинг для проверки, соблюдаются безвизовые страны обязательств по реформам.

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"Сейчас мы готовим для ЕС первый отчет после начала действия безвиза. До конца текущей недели мы должны передать его в Евросоюз, расписав, как мы видим наше дальнейшее продвижение, как будем придерживаться своих обязательств", - рассказала вице-премьер.

"Я абсолютно убеждена, что украинцы не будут иметь опыта запуска механизма приостановления безвизового режима. В этом – никаких сомнений", - подчеркнула она.

Вице-премьер в то же время признала, что в работе НАПК, запуск которого был одним из критериев визовой либерализации, действительно есть системные проблемы.

Как сообщал УНИАН, с 11 июня вступило в силу решение Европейского Союза о предоставлении гражданам Украины безвизового режима для краткосрочных путешествий в страны ЕС и Шенгенской зоны, за исключением Великобритании и Ирландии.