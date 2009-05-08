Костенко рассказал о «кидалове», которое сдерживает БЮТ и ПР

Народный депутат, лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает, что Партия регионов и БЮТ в случае создания коалиции на многие годы распределят между собой властные полномочия.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.КОСТЕНКО высказал на пресс-конференции в Виннице.

По его словам, на будущей неделе станет известно, договорились ли Партия регионов с БЮТ о распределении власти.

«Именно на будущей неделе станет понятно, состоится ли новая коалиция между этими двумя мегаблоками, которые в основе своего сотрудничества видят широкомасштабные конституционные изменения. Я бы назвал эти изменения конституционным переворотом, потому что они не просто меняют формы государственного правления в Украине, а на многие десятилетия узаконивается право лишь этих двух мегаблоков попадать в парламент, и независимо от того, где они находятся, – в оппозиции или у власти, - вся власть в стране будет распределяться между ними", - сказал Ю.КОСТЕНКО.

Лидер УНП добавил, что таким же образом при этих конституционных изменениях будет распределяться имущество, еще оставшееся в государственной собственности.

«То есть, тема конституционных изменений – это узаконивание права олигархических кланов на многие десятилетия руководить государством. Все остальное, чего могут коснуться эти конституционные изменения, – это нюансы, а реальная их цель – распределение власти на двоих», - сказал он.

По мнению Ю.КОСТЕНКО, помешать этому союзу могут лишь опасения его участников относительно несоблюдения другой стороной своих обязательств.

«В украинской политике все уже привыкли к тому, что никто не выполняет своих обязательств. В политических кругах даже соответствующий термин существует – «украинское кидалово». И именно невозможность гарантировать соблюдение каждой стороной своих обязательств может помешать союзу между ПР и БЮТ», - сказал он.

Ю.КОСТЕНКО добавил, что другой проблемой этого возможного образования является фактическое начало президентской избирательной кампании.