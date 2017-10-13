Экс-генсек НАТО заявил, что Украине не нужен План действий для членства в альянсе

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украине не нужен План действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе, она лишь должна соответствовать необходимым критериям.

Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя евроатлантические устремления Киева.

"ПДЧ никогда не был предпосылкой для членства. У нас есть много путей для обретения членства", - сказал Расмуссен.

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Он напомнил, что в 2008 году союзники решили, что Украина будет членом Альянса в будущем при условии, что будет соответствовать необходимым критериям. "И это решение остается в силе. Тем не менее, сейчас Украина не соответствует необходимым критериям. Я не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать возможное членство, но (есть смысл) продолжать реформы", - подчеркнул бывший генсек НАТО.

По мнению Расмуссена, сейчас роль ПДЧ для Украины играет Комиссия Украина - НАТО.

"Вместо ПДЧ мы дали Украине специальную комиссию - у нас есть Комиссия Украина - НАТО, которая с практической точки зрения, работает так же, как и ПДЧ. Я не думаю, что ПДЧ сейчас является главным вопросом. Главный вопрос - как и когда Украина может провести необходимые реформы, включая, например, общественный контроль в военной сфере. За последние два-три года военная составляющая действительно очень улучшилась, но все еще необходим гражданский контроль", - сказал Расмуссен.