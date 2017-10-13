Экс-генсек НАТО заявил, что Украине не нужен План действий для членства в альянсе
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен утверждает, что она должна отвечать необходимым критериям.
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что Украине не нужен План действий относительно членства (ПДЧ) в Альянсе, она лишь должна соответствовать необходимым критериям.
Об этом он сказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе, комментируя евроатлантические устремления Киева.
"ПДЧ никогда не был предпосылкой для членства. У нас есть много путей для обретения членства", - сказал Расмуссен.
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Он напомнил, что в 2008 году союзники решили, что Украина будет членом Альянса в будущем при условии, что будет соответствовать необходимым критериям. "И это решение остается в силе. Тем не менее, сейчас Украина не соответствует необходимым критериям. Я не думаю, что сейчас есть смысл обсуждать возможное членство, но (есть смысл) продолжать реформы", - подчеркнул бывший генсек НАТО.
По мнению Расмуссена, сейчас роль ПДЧ для Украины играет Комиссия Украина - НАТО.
"Вместо ПДЧ мы дали Украине специальную комиссию - у нас есть Комиссия Украина - НАТО, которая с практической точки зрения, работает так же, как и ПДЧ. Я не думаю, что ПДЧ сейчас является главным вопросом. Главный вопрос - как и когда Украина может провести необходимые реформы, включая, например, общественный контроль в военной сфере. За последние два-три года военная составляющая действительно очень улучшилась, но все еще необходим гражданский контроль", - сказал Расмуссен.