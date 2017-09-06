Экс-генсек НАТО увидел "дьявола" в предложении России по миротворцам на Донбассе
Защита миссии ОБСЕ является важной, но необходим более широкий мандат для миротворческой миссии ООН, отметил Расмуссен.
Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявляет, что миротворцы ООН должны охватывать участок российско-украинской государственной границы на Донбассе, а не только линию разграничения. Об этом он написал в Twitter.
«Миротворцы должны охватывать российско-украинскую границу, а не только контактную линию», - заявил он.
При этом Расмуссен отметил, что защита миссии ОБСЕ важна, но необходим более широкий мандат для миротворческой миссии ООН.
«Дьявол в предложении России (относительно миротворцев ООН - УНИАН), безусловно, в деталях», - заявил Расмуссен.
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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.
5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.
После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.
В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутреннеукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.