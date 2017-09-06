Экс-генсек НАТО увидел "дьявола" в предложении России по миротворцам на Донбассе

Бывший генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО), внештатный советник президента Украины Андерс Фог Расмуссен заявляет, что миротворцы ООН должны охватывать участок российско-украинской государственной границы на Донбассе, а не только линию разграничения. Об этом он написал в Twitter.

«Миротворцы должны охватывать российско-украинскую границу, а не только контактную линию», - заявил он.

При этом Расмуссен отметил, что защита миссии ОБСЕ важна, но необходим более широкий мандат для миротворческой миссии ООН.

«Дьявол в предложении России (относительно миротворцев ООН - УНИАН), безусловно, в деталях», - заявил Расмуссен.

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Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе. Он напомнил, что 24 июля во время телефонных переговоров лидеров государств в «нормандском формате» отметил необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН с мандатом Совета безопасности ООН.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и поручил МИД РФ внести соответствующую резолюцию на рассмотрение Совета безопасности ООН. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутреннеукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины.