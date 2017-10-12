Во время заседания суда Павловскому стало плохо, его забрали медики - СМИ

Замминистра обороны Игорю Павловскому стало плохо во время заседания Соломенского районного суда Киева по избранию ему меры пресечения. Об этом сообщает 112.ua.

В связи с возникшими проблемами со здоровьем у Павловского в зале суда появились медики, а судья объявила 15-минутный перерыв. Медики вместе с Павловским покинули зал заседаний и сказали, что должны вернуться.

Сообщается, что в ходе заседания Павловскому становилось плохо несколько раз. Ему также разрешили снимать наручники и общаться с женой.

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Как передает корреспондент УНИАН, судья Соломенского районного суда Киева Владлена Лазаренко удалилась в комнату для совещаний принимать решение по ходатайству прокуроров об избрании меры пресечения заместителю министра обороны Игорю Павловскому. Он подозревается в причастности к растрате более 149 млн грн бюджетных средств.

В конце заседания адвокаты попросили суд не удовлетворять ходатайство прокуратуры и выбрать более мягкую меру пресечения Павловскому в виде взятия на поруки, личного обязательства. В то же время адвокат Ростислав Кравец отметил, что Павловскому вообще не стоит назначать меру пресечения.

Представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 75 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны.

11 октября детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четырех должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.