САП просит арестовать заместителя Полторака с залогом 75 миллионов гривен, тот отрицает вину (видео)

Заместитель министра обороны Игорь Павловский, подозреваемый в растрате 149 млн гривен при закупке топлива у фирмы "Трейд Коммодити", отрицает причастность к этой процедуре. Об этом он сказал 12 октября на заседании Соломенского районного суда Киева об избрании ему меры пресечения, сообщает Украинская правда.

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Павловский заявил, что несмотря на повышение цен тендерным комитетом и департаментом государственных закупок, Минобороны закупало топливо по самым низким ценам. "Тем самым обеспечило обороноспособность нашего государства и обеспечения выполнения задач Вооруженными силами Украины непосредственно в зоне АТО", – добавил он.

Также, по словам Павловского, в его должностные обязанности не входит определение цены. "Я полностью не согласен с обвинением", – заявил Павловский.

Кроме того, заместитель министра отметил, что в апреле вернул определенное количество некачественного топлива, наложив штрафные санкции. "И с тех пор ни одного представителя "Трейд Коммодити" ни на одном совещании в министерстве я не видел" – сказал Павловский.

Как передает корреспондент УНИАН, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры просят суд избрать заместителю министра обороны Игорю Павловскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 75 миллионов гривен. Представитель САП отметил, что заместитель министра подозревается в особо тяжком преступлении, за совершение которого предусмотрено от 8 до 12 лет заключения, и поэтому САП настаивает именно на такой мере пресечения.

Как сообщал УНИАН, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты свыше 149 млн грн государственных средств при закупке горючего для Минобороны.

Вчера, 11 октября, детективы НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления задержали заместителя министра обороны Павловского и директора Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Еще двое подозреваемых - служащий отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Сегодня детективы НАБУ уведомили о подозрении в растрате более 149 млн грн при закупке топлива всех четырех должностных лиц Минобороны. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины.