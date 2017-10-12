Украина не намерена ассимилировать венгерское меньшинство - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина не намерена ассимилировать венгерское меньшинство.

Об этом он сказал в интервью венгерского телевидения, сообщает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог относительно образовательного закона. В первую очередь, он - о людях", - заявил Климкин.

"Украина не намерена ассимилировать, лишить идентичности или языка венгерское меньшинство", - добавил он.

"Наша цель - обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии", - заявил министр.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

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Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

Вместе с тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за языковых положений украинского закона об образовании Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, способствующие евроинтеграции Украины, а также будет инициировать пересмотр Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Кроме того, Сийярто заявил, что Будапешт продолжит добиваться от Киева внесении изменений в закон об образовании, а если это не будет сделано, то потребует ввести санкции Европейского Союза против Украины.