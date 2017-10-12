Докладчик ПАСЕ считает нереалистичным трехлетний период для перестройки системы образования в Украине

Докладчик по вопросу нового закона об образовании в Украине, депутат от Эстонии Андреас Херкель считает нереалистичным трехлетний период для перестройки системы образования в Украине. Об этом Херкель сказал во время дебатов в рамках осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Читайте такжеДокладчик ПАСЕ сожалеет, что закон об образовании направили в Венецианскую комиссию после принятия в ВРВ частности, он заявил, что Украина должна придерживаться всех обязательств касательно защиты прав национальных меньшинств.

В то же время он отметил, что знание государственного языка поддерживает интеграцию общества.

"Совершенно очевидно и оправданно для любого, без сомнения, государства поддерживать свой государственный язык. С другой стороны, Консультативный комитет по Рамочной конвенции заявил, что язык является ключевым компонентом индивидуальной и групповой идентичности, поэтому сохранять языки нужно. Есть еще принцип о не дискриминации", - заявил Херкель.

"Сейчас власти Украины решили перейти к образованию, в основном, на государственном языке... Такого не было целых 20 лет, можно понять. Но что волнует лично меня, мне кажется, что это не очень реалистично, это все-таки очень сложный процесс перестройки образования, за три года все это сделать", - заявил Херкель.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (в частности, ст. 7 относительно языка образования) вызвали обеспокоенность ряда стран - Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

В Министерстве образования и науки заверили, что языковые положения нового закона не нарушают Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств и Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее заключения по закону будут готовы к декабрю.

*** Законом вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

В то же время лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам или коренным народам Украины, гарантируется право на получение образования в классе или группе с обучением на языке соответствующего нацменьшинства или народа наряду с государственным языком.

Те лица, которые начали получение общего среднего образования до 1 сентября 2018 года, до 1 сентября 2020 года продолжают получать образование в соответствии с правилами, действующими до вступления этого закона в силу, с постепенным увеличением количества учебных предметов, изучаемых на украинском языке.