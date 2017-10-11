Порошенко похвастался знанием четырех языков, защищая закон об образовании
На заседании ПАСЕ президент отметил, что вообще знает шесть языков.
Во время своего выступления сегодня, 11 октября, на заседании Парламентской Ассамблеи Совета Европы президент Украины Петр Порошенко продемонстрировал знание сразу четырех языков.
Президент заявил, что Украина хочет деполитизации и открытого диалога в языковом вопросе относительно реформирования образовательной системы, передает ТСН.
"Наша система жизненно нуждалась в реформировании. Мы хочем модернизировать украинскую школу. Статья 7, которую критиковали некоторые наши европейские партнеры, направленная на улучшение состояния украинского языка в публичной жизни, но также гарантирует использование языков национальных меньшинств", – объясняет Порошенко.
Он также спросил, считал бы кто-то из присутствующих нормальным, когда дети из Британии, Германии или Франции не могут разговаривать на английском, немецком или французском языках? И отметил, что 75% выпускников школ в Берегово не смогли сдать экзамен по украинскому языку, потому что просто его не понимают.
"Как они могут продолжать обучение, трудоустроиться в стране, стать госслужащими? Это дискриминация таких детей", – подчеркнул глава государства.
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И добавил, что Украина ни словом не намекнула на дискриминацию языков национальных меньшинств и создает надлежащие условия их изучения. Но просит при этом только изучать и украинский.
Порошенко также рассказал, что родился на Одесщине в центре болгарской общины и знает болгарский и румынский: "Когда я начал работать в Киеве с польскими коллегами, то rozumiem wszystko po polsku, I speak English fluently, спокойно и комфортно разговариваю по-русски, розмовляю українською".
По словам президента, он хочет, чтобы в регионах Украины, где живут национальные меньшинства, люди знали и два, и три языка.
Как сообщал УНИАН, Порошенко на пленарном заседании ПАСЕ выразил "четкую позицию" относительно закона об образовании: дети нацменьшинств должны знать украинский язык.