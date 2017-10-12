В ПАСЕ рассматривали украинский закон об образовании (видео)

В Парламентской ассамблее Совета Европы начались дебаты относительно языковых положений украинского закона об образовании, которые вызвало недовольство нескольких стран ЕС, что заявили об обеспокоенности относительно языка обучения нацменьшинств в Украине.

Накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что довел до сведения глав МИД стран Европейского Союза позицию Украины относительно языковых положений нового закона об образовании.

"Что касается Венгрии, конечно, там кое-кто не хочет слушать и сознательно раскручивает эту политическую истерию. Я, кстати, обратился к Европейскому Союзу, к своим коллегам - министрам иностранных дел, поскольку Венгрия хочет это обсудить в понедельник на заседании Совета министров иностранных дел Европейского Союза. Донес им нашу аргументацию, которая в целом поддерживается", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», положения которого (ст. 7 относительно языка образования в Украине) вызвали обеспокоенность ряда стран: Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии. Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, на языке образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. Порошенко поручил МИД и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

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28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил 7-ю статью закона об образовании на рассмотрение Венецианской комиссии. Выводы венецианской комиссии относительно закона будут готовы к декабрю. Сийярто заявлял, что Венгрия не будет подрывать единство ЕС в вопросе антироссийских санкций из-за положения закона об образовании в Украине. Также Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать все шаги по сближению Украины и ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» и любые инициативы, которые способствуют евроинтеграции Украины.

9 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter Сийярто предложил вместе посетить Закарпатье и обсудить языковые положения закона об образовании. Однако министр иностранных дел Венгрии Сийярто отказался встречаться с Климкиным на Закарпатье для обсуждения языковых положений нового закона об образовании.