Системные репрессии превратили Крымский полуостров в "остров несвободы" - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявляет, что системные репрессии российских оккупационных властей превратили Крымский полуостров в «остров несвободы и землю страха».

Читайте такжеПорошенко ответил на слова президента Чехии, что аннексия Россией Крыма является "завершенным делом"Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

«Системные репрессии превратили Крымский полуостров в остров несвободы и землю страха», - заявил президент.

По словам Порошенко, в оккупированном Крыму Россия применяет «худшие практики советской репрессивной машины».

Порошенко заявляет, что каждый в Крыму, кто не принимает так называемого «воссоединения с Россией», становится жертвой преследований, пыток и внесудебных казней.

«Каждый (в оккупированном Крыму - УНИАН), кто не принимает так называемого «воссоединения с Россией», становится жертвой произвольных задержаний, преследований, пыток, внесудебных казней и бесчеловечного обращения», - отметил президент.