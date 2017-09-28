Amnesty International призвала РФ немедленно отменить приговоры Чийгозу, Умерову и Семене

Международная правозащитная организация Amnesty International в Украине призвала Российскую Федерацию немедленно отменить приговоры двум заместителям председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу и Ильми Умерову, а также крымскому журналисту Николаю Семене. Об этом говорится в обнародованном заявлении представительства организации в Киеве.

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В частности, в заявлении сказано, что приговор Умерову, известному критику российской оккупации Крыма и одному из лидеров крымскотатарского общества, является очередным посягательством на основные права и свободы на полуострове. В организации подчеркнули, что этот приговор должен быть немедленно отменен.

В Amnesty International отметили, что на прошлой неделе во временно оккупированном Крыму к 2,5 годам условно был приговорен украинский журналиста Семена.

И Умерова, и Семену обвинили в призывах к покушению на территориальную целостность Российской Федерации за их критику российской оккупации и аннексии Крыма.

«Приговор Ильми Умерову, которому исполнилось 60 лет и страдающему болезнью Паркинсона, стал очередным этапом его длительного преследования со стороны де-факто власти Крыма. Его заключение является одним из ряда политически мотивированных судебных процессов, произвольных арестов и запугиваний критиков российской власти в Крыму. Это явное нарушение свободы слова», - заявила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

В организации напомнили, что в течение месяца в оккупированном Крыму были вынесены приговоры сразу трем критикам российской аннексии полуострова. 22 сентября украинский журналист Семена, проживающий в Крыму, был признан виновным по обвинению в «сепаратизме». За 11 дней до этого заместитель лидера Меджлиса Чийгоз был приговорен к 8 годам заключения в исправительной колонии по итогам несправедливого судебного процесса.

«Похоже, что репрессии в Крыму будут продолжаться до тех пор, пока не останется ни одного критика российской оккупации», - отметила Покальчук.

«Приговоры Ахтему Чийгозу, Николаю Семене и Ильми Умерову должны быть немедленно отменены. Чийгоз, который находится сейчас в заключении, должен быть немедленно и безоговорочно освобожден, а любые ограничения, наложенные на всех трех как часть их приговора, - немедленно сняты», - добавила она.