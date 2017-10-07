Президент подписал закон о создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в ОРДЛО

Президент Петр Порошенко подписал закон №2167-VIII «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», принятый Верховной Радой 6 октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон определяет, что Украина в стремлении к восстановлению территориальной целостности остается преданной мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на основе принципов и норм международного права и Устава ООН. Также в законе отмечено, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах международно признанных границ является целостной и неприкосновенной.

Закон создает необходимые условия для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН, в частности с учетом постановления Верховной Рады от 17 марта 2015 №253-VIII «Об одобрении обращений от имени Украины в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и в Совет Европейского союза в отношении развертывания на территории Украины международной операции по поддержанию мира и безопасности».

В обращении в связи с принятием закона Порошенко подчеркнул, что «ответственное голосование большинства поможет нашей армии и в дальнейшем держать оборону с минимумом жертв, а дипломатам - усилить международное давление на Россию».

Он отметил, что законом «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на один год продлевается действие ранее принятого закона.

Глава государства напомнил, что еще во время первого принятия три года тому назад многие представители политических сил «пугали ужасами» по поводу этого закона.

«Но ни один, подчеркиваю, ни один негативный прогноз за эти три года не оправдался», - подчеркнул Порошенко.

«И тогда, и теперь возможность выполнения закона жестко обусловлена рядом требований к России как агрессору и оккупанту и к ее марионеточным режимам. Прежде всего - требованием о выводе российских войск, незаконных вооруженных формирований, выводе военной техники с территории Украины, и нормой о соответствии политических процессов стандартам ОБСЕ», - подчеркнул президент.

Он также отметил, что, по словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирины Геращенко, россияне не скрывали своих надежд на провал голосований в Верховной Раде по закону «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», потому что «это развязало бы им руки на линии соприкосновения и помогло бы сбросить бремя санкций».

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Как сообщал УНИАН, законом «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» на год продлено действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который был принят в 2014 году.

В соответствии с законом, временно, на срок, который истекает через один год со дня вступления в силу закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселка, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», в частности, в той его части, которая касается вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

В статье 10 «Заключительные положения» закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» определены условия проведения внеочередных выборах депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

В ранее принятом законе была определена дата выборов - воскресенье 7 декабря 2014. В сегодня принятом законе эта норма не отменена, но дата уже прошла. В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных непредвзятых наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.