Рада на год продлила действие закона об особом статусе ОРДЛО в случае вывода войск

Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164). За данное решение проголосовало 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.

Согласно этому Закону временно, на срок, истекающий через один год со дня вступления в силу Законом Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" внедряется особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым принадлежат районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее – отдельные районы Донецкой и Луганской областей)".

Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Как известно в статье 10 «Заключительные положения» "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" определены условия проведения внеочередных выборов депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В ранее принятом законе была определена дата выборов - воскресенье 7 декабря 2014 года. В ныне принятом законе эта норма не отменена, но дата уже прошла. В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением участия в наблюдении за выборами международных беспристрастных наблюдателей, в частности от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.

Кроме того предусмотрено, что условиями проведения выборов являются безопасные условия деятельности и беспрепятственного участия официальных наблюдателей в избирательном процессе; вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в том числе со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; свободы предвыборной агитации, равных возможностей доступа к средствам массовой информации и восстановления с этой целью украинского теле - и радиовещания, обращения украинских печатных средств массовой информации на всей территории Донецкой и Луганской областей;

соблюдение гарантий свободного волеизъявления и тайного голосования, избирательных прав внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть места проживания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей;

прозрачного подсчета голосов, установления итогов голосования и результатов местных выборов.