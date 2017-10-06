Налаживанию американо-российских отношений мешает военное присутствие РФ в Украине - Волкер

Военное присутствие России в Украине – это преграда для восстановления американо-российских отношений.

Об этом в интервью Gazeta.ru сказал спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер.

По его словам, США хотели бы найти пути для улучшения взаимоотношений с Россией, но в последнее время «у нас был очень плохой период, неприятная ситуация с дипломатическими представительствами, и, честно говоря, украинский конфликт входит в число проблем».

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«Мне кажется, Россия слишком далеко зашла с военным присутствием в Украине, установлением контроля над ее территориями. И сегодня это, действительно, преграда для восстановления американо-российских отношений. То же самое президент США Дональд Трамп объяснял президенту РФ Владимиру Путину на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге в июле», - сказал Волкер.

Он подчеркнул, что США хотят урегулирования конфликта в Украине. По его словам, в США сохраняется очень серьезное беспокойство по поводу ситуации в Украине.

«За введение новых санкций в отношении России проголосовали 98 американских сенаторов и 419 членов Палаты представителей. В США обеспокоены ситуацией в Украине и хотят, чтобы российские войска ушли с востока Украины, а Минские соглашения были выполнены. Опять же, если Минские соглашения будут выполнены, это станет основой для снятия санкций с России», - сказал Волкер.

По его словам, это следующий этап, которого США хотели бы достичь, но это произойдет только после урегулирования украинского конфликта.

При этом он подчеркнул, что позиция США по Украине едина. «Я слышал о внутренних противоречиях, но, говоря по правде, я сам этого никогда не замечал. Я нахожусь в тесном контакте с Конгрессом, с госсекретарем Рексом Тиллерсоном, с министром обороны Джеймсом Мэттисом, с президентским Советом по нацбезопасности. И везде я вижу уверенное единство, противоречий в Вашингтоне нет», - сказал он.

«Понятно, что если бы проблемы такого рода действительно были, то работу это бы мне усложнило. Но у нас однозначно консенсус», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее Волкер отметил, что 7 октября в Белграде встретится с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, чтобы обсудить активизацию выполнения Минских соглашений и восстановление территориальной целостности Украины.

В Кремле заявили, что запланированная встреча Волкера и Суркова не нацелена на конкретный результат - «это сверка часов».