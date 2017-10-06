Волкер назвал продление на год действия закона об особом статусе ОРДЛО "жесткими шагами" Украины к миру
Также Волкер подчеркнул, что настало время для прекращения конфликта на Донбассе.
Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер считает принятие закона «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» демонстрацией «жестких шагов» Украины к миру. Об этом Волкер написал в Twitter.
«Продление специального статуса (для Донбасса - УНИАН) демонстрирует, что Украина делает жесткие шаги для мира», - заявил он.
«Надеюсь, что сейчас Россия будет действовать, чтобы воцарился мир», - добавил спецпредставитель Государственного департамента США.
Также Волкер подчеркнул, что настало время для прекращения конфликта на Донбассе.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 октября, Верховная Рада Украины приняла закон «О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», внесенный президентом Украины (регистрационный номер 7164).
За данное решение проголосовали 229 из 337 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
Данным законом еще на год продлено действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который был принят в 2014 году.
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Согласно этому закону, временно, на срок, истекающий через один год со дня вступления в силу закона Украины "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", вводится особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, к которым относятся районы, города, поселки, села, которые определяются решением Верховной Рады Украины (далее - отдельные районы Донецкой и Луганской областей).
Законом установлено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу исключительно после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в частности, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
Как известно, в статье 10 "Заключительные положения" закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" определены условия проведения внеочередных выборах депутатов районных, городских, районных в городах, поселковых, сельских советов, сельских, поселковых, городских голов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В ранее принятом законе была определена дата выборов - воскресенье 7 декабря 2014 года. В ныне принятом законе эта норма не отменена, но дата уже прошла. В статье определено, что выборы должны быть проведены с обеспечением наблюдения за ними международных беспристрастных наблюдателей, в частности, от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, других международных организаций и иностранных государств, а также других официальных наблюдателей.