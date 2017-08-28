Отношения между США и Россией зависят от разрешения кризиса на Донбассе – Волкер

Отношения между США и Россией являются важными, однако они будут испорчены, если не будет найдено решение кризиса в Украине.

Об этом в интервью Financial Times заявил специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер, передает «Эспрессо ТВ».

Волкер отметил, что политика России в отношении Донбасса не приведет к хорошему.

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"Россия расплачивается за присутствие на Донбассе санкциями и политически", - сказал он.

По словам дипломата, при сохранении нынешнего положения дел ситуация будет ухудшаться, и в итоге дипломатические и экономические отношения с Россией будут заморожены. Кроме того, Волкер заявил, что ситуация на Донбассе не улучшается.

"Есть, возможно, ощущение, что конфликт сам по себе становится хуже и продолжит становиться хуже до тех пор, пока мы не сделаем что-нибудь", - сказал Волкер.