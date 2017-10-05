Турчинов: сегодняшние провокации устроила российская агентура, работающая в Раде

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что сегодняшнее блокирование работы парламента было сознательной провокацией.

Читайте такжеХаос в президиуме Рады: как нардепы дрались за законопроект о реинтеграции Донбасса (фоторепортаж)Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге после завершения заседания парламента, говоря о президентском законопроекте об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях (№7163).

"К большому сожалению, российская агентура, которая работает в парламенте, фактически спровоцировала блокирование без каких-либо оснований, без какой-либо аргументации президиума ВР, что привело к срыву парламентского заседания", - подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что в результате парламент не смог принять закон, который определял Россию как страну агрессора.

"Блокирование трибуны было сознательной провокацией. Никаких аргументов, в том числе и ссылки на первую часть 7-й статьи (речь идет о пункте, где в подготовленном к первому чтению тексте законопроекта упоминались Минские договоренности - УНИАН), потому что согласились этот вопрос снять", - заявил Турчинов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что "нет оправдания тем, кто сегодня блокировал, кто сегодня срывал голосование, кто сегодня фактически перечеркнул надежды и Вооруженных сил Украины, и надежды миллионов украинцев".

"Оправданий для сегодняшней провокации не существует", - подчеркнул Турчинов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", второго - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомочи" и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума состоялась потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решение о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.

После переговоров председатель ВР выступил с трибуны парламента, поскольку президиум был заблокирован, и закрыл заседание.