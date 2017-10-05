Парубий закрыл заседание Рады, не рассмотрев законопроекты по реинтеграции Донбасса

Спикер ВР Андрей Парубий закрыл заседание Рады, не рассмотрев законопроекты по Донбассу. Он напомнил, что следующее заседание начнется завтра в 10:00.

Из-за блокирования президиума ВР сегодня не были рассмотрены президентские законопроекты, касающиеся Донбасса (№№7163 и 7164). Эти законопроекты были обсуждены, но не состоялось голосование по ним.

В соответствии с Регламентом Верховной Рады, в такой ситуации парламент не имеет права переходить к рассмотрению других вопросов, пока не завершено рассмотрение этих законопроектов.

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Перед этим первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко продолжила заседание парламента на 15 минут после перерыва.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в начале вечернего заседания начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного из альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другой - депутаты от ВО «Свобода».

Позже несколько десятков народных депутатов, в частности от "Самопомощи" и внефракционных, собрались в президиуме парламента и возле трибуны и пытались блокировать работу.

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Так, депутаты от "Самопомочи" Егор Соболев и Виктория Войцицкая, когда председателя ВР не было на его рабочем месте, начали выкручивать микрофоны с его рабочего места.

Парубий вернулся к своему рабочему месту, но его не пускали. Возле президиума произошла потасовка.

Также внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решение о признании России агрессором.

После этого Парубий объявил перерыв в заседании Верховной Рады и призвал лидеров фракций собраться на совещание.