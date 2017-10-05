Савченко вырвала микрофон у Турчинова во время заседания Рады (фото)

Внефракционный депутат Надежда Савченко вырвала микрофон у секретаря СНБО Александра Турчинова, когда он говорил о попытках заблокировать работу парламента и его решения о признании России агрессором.

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Как передает корреспондент УНИАН, когда депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента и толчея не прекращалась, несмотря на призывы первого вице-спикера ВР Ирины Геращенко, Турчинов включил микрофон в правительственной ложе и заявил: "Происходит попытка заблокировать решение Верховной Рады о признании России агрессором. И все, кто это делает, работают сегодня на Россию, сознательно или бессознательно".

Он стал призывать депутатов определяться с голосованием относительно того, какой законопроект поддержать, но к нему подбежала Савченко и резко опустила микрофон, не давая ему возможности выступать дальше. Она воскликнула: "Это ложь!".

Сейчас Турчинов покинул сессионный зал парламента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада начала рассмотрение законопроектов относительно государственной политики и обеспечения суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Это три законопроекта: президентский - №7163 и два депутатских - 7163-1, 7163-2. Авторами одного альтернативных законопроектов являются депутаты от "Самопомочи", другого - депутаты от ВО «Свобода».

Турчинов представлял на заседании ВР президентский законопроект.

В заседании Верховной Рады Украины объявлен перерыв в связи с потасовкой в сессионном зале. Председатель ВР Андрей Парубий объявил перерыв и призвал лидеров фракций собраться на совещание.