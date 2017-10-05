Адвокат Януковича поехал в Россию на встречу с клиентом (видео)

Заседание Оболонского райсуда Киева по рассмотрению уголовного производства о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены перенесено на 10:00 11 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале сегодняшнего заседания судья Владислав Девятко сообщил, что адвокат Януковича Максим Герасько предоставил суду документ (билет на самолет в Минск), который свидетельствует, что сегодня он улетает в Россию на встречу с Януковичем.

Адвокат просил перенести заседание на 19 октября. Но суд принял решение о переносе заседания на 11 октября.

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Как известно, Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям властей РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.