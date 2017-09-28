Суд сегодня изучил доказательства госизмены Януковича

В Оболонском районном суде Киева завершилось заседание по рассмотрению уголовного производства о совершении экс-президентом Украины Виктором Януковичем государственной измены.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд изучал доказательства стороны обвинения.

Главным образом это были видео из выпусков новостей, как украинских телеканалов, так и телеканалов оккупированного в то время Крыма, также это были видео с автомобильных регистраторов граждан, на которых снято передвижения российской военной техники и военнослужащих по территории Крыма.

Следующее заседание по рассмотрению дела начнется в 10.00 5 октября.

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Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.