Призыв на военную службу в оккупированном Крыму: Украина выразила решительный протест

Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу в оккупированном Крыму. Об этом говорится в заявлении на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

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"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу намерения Российской Федерации провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и в г. Севастополь (Украина)", - заявляют украинские дипломаты.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций в резолюции A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)» подтвердила факт незаконной оккупации Крыма и Севастополя со стороны РФ и призвала ее выполнить свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом, международными механизмами защиты прав человека, другими договорно-правовыми инструментами, стороной которых она является.

"Обращаем внимание на то, что, согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупанту запрещается принуждать лиц, находящихся под защитой, служить в ее вооруженных или вспомогательных силах, так же, как и запрещается оказывать давление и вести пропаганду в пользу добровольного вступления в армию", - заявили в МИД.

Также напоминается, что в тематическом докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Ситуация с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», опубликованном 25 сентября 2017 года во исполнение резолюции Генассамблеи ООН A/RES/71/205, зафиксированы факты преследования оккупационными российскими властями жителей Крыма за отказ служить в российской армии.

"Вынуждены констатировать очередное грубое нарушение Российской Федерацией своих международных обязательств", - говорится в заявлении.

«МИД Украины требует от Российской Федерации отменить призыв на военную службу на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь (Украина), обеспечить неукоснительное соблюдение ею своих международных обязательств как государства-оккупанта, а также в полной мере выполнить резолюции ГА ООН A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года «Территориальная целостность Украины» и A/RES/71/205 от 19 декабря 2016 года «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», - подчеркнули в МИД.