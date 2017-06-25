Военкоматы аннексированного Крыма призвали свыше 1,7 тысяч человек

По состоянию на 23 июня более 1,7 тысяч жителей Крыма прибыли в части Вооруженных Сил РФ для прохождения военной службы.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на данные Южного военного округа Минобороны РФ.

"Военкоматы аннексированного Крыма более чем на 80% выполнили план весеннего призыва в армию РФ. В Минобороны РФ сообщили, что для прохождения службы на Черноморском флоте прибыли более 1,7 тыс. новобранцев, или примерно 65% от общего числа призывников", - указано в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

Как ранее отмечалось в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на военную службу в Вооруженные силы РФ.