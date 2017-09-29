Украина угодила в скандал из-за "урезанной" карты Грузии, на фоне которой выступал Матиос (фото)

Главный военный прокурор Анатолий Матиос на брифинге в Одессе выступал на фоне карты Грузии без Абхазии и Южной Осетии. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бачо Корчилава.

"Мне хочется спросить - господин Матиос, уважаемые знакомые мне многие прокуроры - это ваше официальное мероприятие, но что это такое? На фото ниже - карта Грузии как должна быть. Кто делал этот "задник" и что это вообще такое", - говорится в его сообщении.

Читайте такжеКлимкин: забрать Крым от Украины – это то же, что забрать Freedom у House

Корчилава надеется, что посольство Грузии в Украине займется этим вопросом.

"А я хочу знать, кто делал этот задник и кто тут в Украине, после всего того, что происходит с нами в Крыму и на Донбассе, сделал такую "интересную" карту Грузии, "подарив" грузинские территории непонятно кому", - выразил он возмущение.

Кроме того, бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине подчеркнул, что территории Абхазии и Южной Осетии - исконно грузинские земли и на данный момент являются временно оккупированными территориями.

После разговора с послом Грузии в Украине Гелой Думбадзе он сообщил, что в МИД Украины направили ноту протеста.

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Броварах на сцене, которая была построена для празднования Дня независимости Украины, было размещено изображение карты, на которой отсутствуют три территориальные составляющие единицы суверенной территории Украины, а именно - Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым.