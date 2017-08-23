Полиция отреагировала на скандал на Киевщине с картой Украины без Крыма и Донбасса

Полиция выясняет обстоятельства и опрашивает причастных к оформлению праздничной сцены в Броварах с картой Украины без Крыма и Донбасса.

Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, отвечая на вопрос о правовой оценке инцидента.

«Нет, правовой оценки пока нет. Мы сейчас все выясняем, опрашиваем людей, причастных к оформлению сцены. После этого будет дана правовая квалификация события", - сказал Жукович.

По его словам, карту уже сняли со сцены.

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Также Жукович спрогнозировал, что уже сегодня к вечеру будет установлено, кто готовил карту и каким образом она в таком виде могла попасть в оформление сцены.

Депутат Броварского городского совета Олег Берестовой на своей странице в Facebook написал, что перед городской госадминистрацией установили сцену ко Дню Независимости с картой Украины без Крыма и Донбасса. Он также разместил соответствующее фото в подтверждение. По информации Берестового, в Броварском горсовете пообещали убрать эту карту.