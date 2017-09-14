Госдеп США осудил необоснованный приговор Чийгозу

Госдепартамент США глубоко обеспокоен вынесением приговора заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Мы глубоко обеспокоены осуждением к восьми годам заключения, вынесенными 10 сентября в Крыму, заместителю председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу в связи с безосновательными обвинениями в причастности к демонстрациям, которые имели место еще до того, как началась российская оккупация", - говорится в заявлении.

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Это лишь последний пример политически мотивированных юридических действий против Меджлиса и его руководства, которые стали объектом преследований за несогласие с попыткой России аннексировать Крым, подчеркнули в Госдепе.

Как сообщал УНИАН, Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты.

Оккупационные власти обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков на территории аннексированного Крыма.

11 сентября 2017 так называемый «Верховный суд» оккупированного Крыма приговорил Чийгоза к 8 годам лишения свободы.

12 сентября адвокат Чийгоза Николай Полозов заявил, что подал две апелляционные жалобы и требует отменить приговор нелегитимного суда, вынесенный его подзащитному. Защита после рассмотрения апелляции Верховным судом РФ на этот приговор намерена обратиться в Европейский суд по правам человека.