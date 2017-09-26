США призвали оккупационную власть Крыма отменить приговор журналисту Семене

Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены решением «суда» во временно оккупированном Россией Крыму, который признал журналиста Радио Свободная Европа / Радио Свобода Николая Семену виновным по обвинениям в сепаратизме. Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Это осуждение основано на том, что господин Семена критиковал российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма в своих статьях. Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор господину Семене, разрешить ему возобновить журналистскую деятельность, прекратить кампанию с целью подавления инакомыслия в Крыму», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

Госдепартамент также повторил свою позицию, что «Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются неизменными в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», передает Радио Свобода.

Ранее МИД Украины назвал приговор Семене безосновательным и политически мотивированным.

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В Европейском Союзе приговор Семене считают явным нарушением свободы выражения мнения и СМИ. Кроме того, в ЕС этот приговор назвали еще одним примером ухудшения ситуации с правами человека в Крыму после его аннексии Россией.

22 сентября подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил Семене наказание в виде 2,5 лет заключения условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Автор «Радио Свобода» и Крым.Реалии, крымский журналист Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в доме Семены ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что он опубликовал на сайте Крым.Реалии статью.

Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное волеизъявление».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.