США призвали оккупационную власть Крыма отменить приговор журналисту Семене
Госдепартамент также повторил свою позицию, что "Крым остается неотъемлемой частью Украины".
Соединенные Штаты Америки глубоко обеспокоены решением «суда» во временно оккупированном Россией Крыму, который признал журналиста Радио Свободная Европа / Радио Свобода Николая Семену виновным по обвинениям в сепаратизме. Об этом сообщает "Радио Свобода".
«Это осуждение основано на том, что господин Семена критиковал российскую оккупацию и попытку аннексии Крыма в своих статьях. Мы призываем российские оккупационные власти отменить приговор господину Семене, разрешить ему возобновить журналистскую деятельность, прекратить кампанию с целью подавления инакомыслия в Крыму», - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.
Госдепартамент также повторил свою позицию, что «Крым остается неотъемлемой частью Украины, и Соединенные Штаты остаются неизменными в поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», передает Радио Свобода.
Ранее МИД Украины назвал приговор Семене безосновательным и политически мотивированным.
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В Европейском Союзе приговор Семене считают явным нарушением свободы выражения мнения и СМИ. Кроме того, в ЕС этот приговор назвали еще одним примером ухудшения ситуации с правами человека в Крыму после его аннексии Россией.
22 сентября подконтрольный Кремлю так называемый «Железнодорожный районный суд Симферополя» назначил Семене наказание в виде 2,5 лет заключения условно с испытательным сроком 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Автор «Радио Свобода» и Крым.Реалии, крымский журналист Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в доме Семены ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение в том, что он опубликовал на сайте Крым.Реалии статью.
Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное волеизъявление».
Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.