В ОБСЕ призвали оккупантов отменить все обвинения против крымского журналиста Семены

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвали Российскую Федерацию отменить все обвинения против украинского журналиста Николая Семены.

Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, размещенном на сайте организации.

В частности, он осудил судебный запрет Семени вести публичную деятельность.

"Я рад, что Семена был освобожден из-под домашнего ареста, но тот факт, что его признали виновным и запретили участвовать в любой публичной деятельности, иметь негативное влияние на журналистов и свободу слова", - заявил Дезир.

Он отметил, что все обвинения против Семены нужно снять, потому что они нарушают принципы ОБСЕ по свободе выражения мнения и свободы СМИ.

«Семена должен иметь возможность свободно путешествовать», - добавил Дезир.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, так называемый "железнодорожный суд Симферополя" осудил крымского журналиста Семену к 2,5 годам лишения свободы условно.

Российские власти обвиняют его в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года в доме Семены ФСБ России провела обыск, а в мае того же года ему было предъявлено обвинение в том, что он опубликовал на сайте Крим.Реалии статью.

Семена заявлял, что в своих материалах реализовал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Семены политически мотивированным.