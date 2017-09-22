В оккупированном Крыму журналиста Семену приговорили к 2,5 годам условно

Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя решил осудить крымского журналиста, автора проекта Радио Свобода и Крым.Реалии Николая Семену до двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью.

Как сообщает проект Крым.Реалии, приговор журналисту, которого обвиняют в «призывах к нарушению территориальной целостности России», суд в аннексованом Крыму объявил 22 сентября.

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Сторона обвинения требовала для Семены наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права заниматься любой общественной деятельностью на протяжении трех лет.

Накануне Семена выступил в суде с заключительным словом, и заявил: если ему вынесут обвинительный приговор, это отразится на всей журналистике в России.

Российская власть обвиняет автора Радио Свобода и Крым.Реалии Николая Семену в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. В апреле 2016 года ФСБ России провела обыск в его доме, а в мае того же года ему предъявили официальное обвинение. В настоящее время журналист находится под подпиской о невыезде.

Николай Семена заявляет, что в своих материалах он реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Правозащитные и журналистские организации считают преследование Николая Семены политически мотивированным.

Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало фактическую власть аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в том числе и Николая Семены.