Порошенко в Нью-Йорке: Настало время действовать, чтобы избежать сползания в хаос

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что виток насилия в мире продолжает затрагивать все больше стран и регионов, поэтому пришло время действовать, чтобы избежать сползания в необратимый хаос.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня в Нью-Йорке.

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«Многие должно быть сделано, чтобы воплотить в реальность наше общее видение мира - мирного, процветающего и равного», - заявил он.

По словам главы государства, виток насилия продолжает затрагивать все больше и больше стран и регионов.

«Транснациональный терроризм, использование силы в международных отношениях, распространение оружия массового уничтожения, кризис беженцев, бедность, нарушение прав человека и уязвимость окружающей среды, лишь несколько из тех вызовов, которые стоят перед нами», - отметил Порошенко.

«Масштаб вызовов требует нашего решительного и общего ответа. Время действовать, и мы имеем очень узкое окно возможностей, чтобы избежать сползания в необратимый хаос», - заявил он.

«Организация Объединенных Наций должна быть на острие этого процесса», - добавил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Порошенко призвал генсека ООН отправить на Донбасс миссию для оценки безопасности размещения миротворцев.