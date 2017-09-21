Экс-глава штаба Трампа предлагал олигарху из круга Путина консультации по выборам в США – WP

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт предлагал близкому к Кремлю российскому миллиардеру, владельцу компании "Русский алюминий" Олегу Дерипаске консультации о ходе президентской кампании в США в 2016 году.

Как сообщила в среду, 20 сентября, газета The Washington Post, это случилось менее чем за две недели до того, как Трамп стал официальным кандидатом в президенты, передает DW.com.

"Если ему требуются частные консультации, мы можем это устроить", - якобы пообещал Манафорт по электронной почте посреднику между ним и Дерипаской. По данным издания, это письмо было отправлено 7 июля 2016 года.

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Это письмо было одним из десятков тысяч документов, переданных специальному прокурору Роберту Мюллеру, который расследует возможное вмешательство России в президентские выборы в США. Представители Мюллера отказались комментировать публикацию The Washington Post. Пресс-секретарь Манафорта Джейсон Малони заявил, что никаких консультаций не было, и назвал электронные письма попыткой Манафорта собрать "невыплаченные долги". Между тем газета уточнила, что нет доказательств того, что Дерипаска когда-либо получал предполагаемое предложение Манафорта или что проводились какие-либо консультации.