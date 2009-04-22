Литвин знает, что политики шпионят друг за другом и собирают компромат

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не принимает участия в переговорах о переформатировании коалиции и внесении изменений в Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя информацию в СМИ о том, что якобы 18 апреля состоялась встреча премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА, члена Высшего совета юстиции Виктора МЕДВЕДЧУКА и первого заместителя председателя Верховной Рады Александра ЛАВРИНОВИЧА, на которую приглашался В.ЛИТВИН.

Председатель ВР отметил, что для него суббота перед Пасхой – особый день, и ни в каких переговорах в этот день он участия не принимал.

Он заметил, что «не имеет спецслужб, которые бы осуществляли надзор за украинским политикумом». «У других политических сил и политиков такие службы есть, поскольку они имеют соответствующие финансовые возможности», - добавил В.ЛИТВИН. По его словам, «они следят друг за другом и собирают друг на друга компромат». Спикер подчеркнул, что является одним из тех политиков, которые не имеют «возможности и не имеют интереса и желания, и не занимался этим, и не будет заниматься никогда».

Он отметил, что не будет комментировать, происходила ли такая встреча вообще.

Как сообщал УНИАН, по информации издания «КомерсантЪ-Украина», на минувшей неделе в субботу состоялась встреча лидера Партии регионов В.ЯНУКОВИЧА, первого заместителя председателя Верховной Рады А.ЛАВРИНОВИЧА, премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО и члена Высшего совета юстиции В.МЕДВЕДЧУКА, на которой обсуждался вопрос внесения изменений в Конституцию.

Источник издания также утверждает, что на эту встречу приглашался и председатель Верховной Рады В.ЛИТВИН, но он отказался от участия.