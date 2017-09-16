Порошенко на полях сессии Генассамблеи ООН проведет около 20 встреч - Климкин

Президент Петр Порошенко в рамках участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН планирует провести около 20 встреч с лидерами других стран.

Читайте такжеПорошенко и Трамп 21 сентября обсудят "общую тактику" по Донбассу – КлимкинОб этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил на брифинге, который транслировался на телеканале "112 Украина".

"Очень много встреч у президента, если я не ошибаюсь - около 20 в программе", - заявил Климкин

Как сообщал УНИАН, 12 сентября в Нью-Йорке открылась 72-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Неделя высокого уровня начинается 19 сентября.

Порошенко планирует обсудить на Генассамблее ООН идею создания группы международных друзей Украины по деоккупации Крыма. Также президент надеется на поддержку в ООН украинской инициативы по размещению миротворцев на Донбассе, чтобы остановить войну.

Как заявила представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, США поддерживают идею размещения миротворцев на Донбассе с широким мандатом и на границе с РФ.