В Великобритании считают, что предложение РФ относительно миротворцев может заморозить конфликт на Донбассе

Иллюстрация / REUTERS

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии считают, что предложение Российской Федерации о размещении миротворцев ООН на Донбассе может заморозить конфликт.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по делам Европы и Америки сэр Алан Данкан заявил во время выступления на 14-й ежегодной международной конференции «Ялтинская европейская стратегия» (YES) сегодня в Киеве.

"Я думаю, что россияне, по сути, пытаются идти неверным путем в Украине относительно размещения (миротворцев) ООН. И очень важно не поддаться на что-либо, что, очевидно, является обманом", - заявил Данкан.

"Угроза любого российского плана по использованию ООН не заключается в том, что они будут пытаться переустановить международный порядок, основанный на правилах, а в том, что они заморозят все те преступные действия, которые они совершили", - сказал Данкан.

"Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы убедиться, что нас в ООН не вводят в заблуждение, делая таким образом, что проблема замораживается", - отметил Данкан.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

Читайте такжеМиротворцы на Донбассе повысят вовлеченность России во внутренних делах Украины – экс-посол США в ООН

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

В свою очередь 7 сентября Порошенко подчеркнул, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

8 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уточнил слова Путина о миротворцах на линии разграничения на Донбассе. «Это не силы ООН, это именно миссия по содействию охране наблюдателей ОБСЕ. Она находится в полном соответствии с логикой Минских договоренностей», - сказал Лавров.

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина настаивает на выводе всех российских войск с Донбасса до размещения миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного региона.