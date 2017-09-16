Совбез ООН осудил запуск ракеты Северной Кореей

Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН, посвященное новому испытанию северокорейской баллистической ракеты, завершилось принятием заявления, в котором осуждается "провокационный" шаг Пхеньяна.

Совбез в пятницу, 15 сентября, единогласно потребовал от КНДР остановить "возмутительные действия", пишет dw.com.

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Ядерная и ракетная программа страны являются угрозой не только для региона, но и для всех стран-членов ООН, говорится в принятом документе.

При этом, никаких заявлений о возможном введении против властей КНДР новых санкций сделано не было.

Напомним, в пятницу, 15 сентября, Северная Корея запустила ракету. В этот раз это была баллистическая ракета средней дальности. Она преодолела 3700 км и поднялась на высоту около 770 км. Ракета пролетела над территорией Японии упала в воды Тихого океана в 2 тыс. км. от острова Хоккайдо.