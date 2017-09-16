Меркель обсуждала с Путиным доступ миротворцев ООН ко всей территории Донбасса

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, любые миротворцы Организации Объединенных Наций будут, что будут направляться в восточную Украину, должны иметь доступ ко всему региону, в котором находятся сепаратисты, поддерживаемые Москвой.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент России Владимир Путин выдвинул идею развертывания миротворческой миссии на Донбассе в понедельник с участием Меркель, призывая войска ООН защитить наблюдателей СММ ОБСЕ.

С растущими призывами в Германии отменить санкции Европейского Союза против России, введенные за ее деятельность в Украине, Москва стремится внедрить предложения, которые помогут смягчить запрет экспорта, что негативно отразилось на уровне жизни российских граждан, отмечает агентство.

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"Я считаю, что предложение президента Путина направить военнослужащих ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ интересная", - сказала она газете FUNKE в пятницу. "Несколько дней назад я с ним обсуждала, что военнослужащие ООН должны иметь доступ во все места расположения ОБСЕ, то есть ко всей территории Донецкой и Луганской областей", – добавила она.

Как пишет издание, некоторые немецкие политики заявляют, что санкции нужно отменить, если мирное соглашение будет реализовано. Кристиан Линднер, лидер Свободных демократов, который, вероятно, станет коалиционным партнером Меркель после выборов 24 сентября, даже предложил Германии признать российскую оккупацию украинского Крымского полуострова.

Меркель заявила, что предложения Путина является ростками прогресса, "которые не дают оснований для смягчения санкций". Она отклонила предложение Линднера.

"Аннексия противоречит международному праву и не должна приниматься", - сказала она.