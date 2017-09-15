Миротворцы на Донбассе повысят вовлеченность России во внутренних делах Украины – экс-посол США в ООН

Бывший посол США в Организации Объединенных Наций (2005-2006 годы) Джон Болтон считает, что миротворческие силы ООН на Донбассе не помогут восстановить суверенитет Украины над регионом.

Об этом он заявил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Я не думаю, что должны быть миротворцы в Украине. Я думаю, что это ошибка с точки зрения Украины", - сказал Болтон.

По его словам, в первую очередь "это означает, что вы повышаете вовлеченность России во внутренние дела Украины". "И Россия является постоянным членом Совета безопасности, и после распада Советского Союза Россия получила еще большую международную силу. И сейчас основной диспут идет о том, чтоб не заморозить этот конфликт", - сказал Болтон.

"Если вы хотите восстановить суверенитет над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать - это допускать сюда миротворцев", - подчеркнул Болтон.

При этом он отметил, что Украина должна сделать все возможное, чтобы уменьшить давление России. "Но я думаю, то, что она сейчас делает - этого недостаточно, и надо сделать гораздо больше, приложить гораздо больше усилий", - отметил Болтон.

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин сказал, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

После этого Россия направила руководству ООН проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок границы с РФ.

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Украинская делегация в штаб-квартире ООН также передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности свой проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе.

12 сентября Россия подготовила проект резолюции Совета безопасности ООН, в котором предложила создать вооруженную миссию ООН в Донбассе сроком на шесть месяцев.

13 сентября первый заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что письменная инициатива по развертыванию миротворческой миссии на Донбассе от Украины будет представлена тогда, когда будет согласован текст с партнерами, и добавил, что инициативы Украины «на бумаге» еще не существует. По его словам, сейчас Украина решает с партнерами, каким образом эта инициатива должна быть сформулирована, «в отличие от России, которая сбросила фактически сырой документ».