Порошенко планирует 21 сентября встретиться с Трампом - СМИ

Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Администрации президента Украины.

По данным источников, встреча предварительно запланирована на 21 сентября.

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Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча президентов состоялась в июне. Трамп подчеркнул, что для него большая честь принимать Порошенко.