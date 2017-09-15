Порошенко планирует 21 сентября встретиться с Трампом - СМИ
20:06, 15 сентября 2017Политика
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Порошенко планирует встретиться с Трампом во время своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Петр Порошенко и Дональд Трамп / REUTERS
Президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН планирует провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом РБК-Украина сообщили источники в Администрации президента Украины.
По данным источников, встреча предварительно запланирована на 21 сентября.
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Как сообщал УНИАН, предыдущая встреча президентов состоялась в июне. Трамп подчеркнул, что для него большая честь принимать Порошенко.
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