Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко (видео)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины в Белом доме в Вашингтоне, которая транслировалась на телеканале NBC News.

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Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.

"Это большая честь быть с президентом Украины Порошенко. Это тот регион, к которому мы все активно вовлечены. И вы видели это, и все читают об этом. У нас было очень, очень хорошее обсуждение. И обсуждения продолжатся в течение дня. И я думаю, что достигнут значительный прогресс. Это большая честь - принимать Вас, господин президент. Спасибо", - заявил Трамп.

WATCH: President Trump greets Ukranian President Petro Poroshenko in the Oval Office https://t.co/mklu3azabX — NBC News (@NBCNews) June 20, 2017

Ранее Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и очень подробной.