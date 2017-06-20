Трамп заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко (видео)

19:34, 20 июня 2017
Политика
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Трамп подчеркнул, что для него большая честь принимать Порошенко.

Порошенко встретился с Трампом / REUTERS

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел хорошую встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом он сказал во время встречи с президентом Украины в Белом доме в Вашингтоне, которая транслировалась на телеканале NBC News.

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Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.

"Это большая честь быть с президентом Украины Порошенко. Это тот регион, к которому мы все активно вовлечены. И вы видели это, и все читают об этом. У нас было очень, очень хорошее обсуждение. И обсуждения продолжатся в течение дня. И я думаю, что достигнут значительный прогресс. Это большая честь - принимать Вас, господин президент. Спасибо", - заявил Трамп.

Ранее Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и очень подробной.

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