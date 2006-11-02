Лазаренко в США мечтает о досрочных выборах и планирует построить мост

Украина в скором времени придет к досрочным парламентским выборам. Такое мнение высказал лидер Всеукраинского объединения "Громада" Павел ЛАЗАРЕНКО во время общения с участниками съезда "Громады" по телефону из США, сообщает «Остров» со ссылкой на управление информационного обеспечения партии.

П.ЛАЗАРЕНКО подчеркнул, что в настоящее время главное задание "Громады" – подготовка к досрочным выборам.

Кроме того, П.ЛАЗАРЕНКО сообщил о создании "Громадой" собственного политического проекта объединения Украины. По его мнению, "Громада" может стать "мостом для объединения между вчерашними "бело-голубыми" и "оранжевыми".

Первый этап VIII съезда политической партии ВО "Громада" прошел 28 октября. В работе съезда приняли участие 327 делегатов.