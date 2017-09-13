Стало известно, где ночевал Саакашвили после "исчезновения" из отеля во Львове (фото)

Лидер политсилы "Рух нових сил" Михеил Саакашвили несколько минут назад пришел на книжную ярмарку и уже приобрел ряд книг украинских авторов.

На форуме Саакашвили встретился с мэром Львова Андреем Садовым и ходил с ним по ярмарке, передает ТСН.

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К тому же, политик рассказал, что ночевал в частном доме в центре Львова, который ему предложили его сторонники.

Сейчас Саакашвили собирается в Черновцы, как и анонсировал в соцсети.

Ранее СМИ сообщали о пропаже Саакашвили: он среди ночи уехал в неизвестном направлении из гостиницы во Львове.

Напомним, 10 сентября лишенному украинского гражданства экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили удалось пересечь польско-украинскую границу в пункте пропуска "Шегини".

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также сопровождавших его депутатов и общественных деятелей, и буквально "внесли" их на территорию Украины.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, Саакашвили сопровождали народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Юрий Деревянко, Павел Костенко, Дмитрий Добродомов, а также бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.