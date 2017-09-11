Тимошенко выступила рупором Саакашвили: говорит о совместном плане оппозиции (фото, видео)

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко вышла к журналистам под гостиницей "Леополис" во Львове, где сейчас якобы находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили. По словам народной избранницы, сейчас оппозиция планирует скоординировать действия и создать общий план действий, передает ТСН.

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"Демократические проевропейские оппозиционные силы начали консультации о плане совместных действий. Я думаю, что совместно все политические силы, когда будут готовы к объявлении этого плана, это сделают", - подчеркнула она, не приведя никаких подробностей.

Результаты переговоров, по мнению Тимошенко, могут быть обнародованы завтра, 12 сентября.

Сам Саакашвили к прессе не вышел, на вопрос о том, где он, Тимошенко ответила: "Сейчас он будет с вами".

Как сообщал УНИАН, во львовский отель к Саакашвили приехали Тимошенко и Семенченко.

Ранее Аваков назвал два варианта для Саакашвили и его соратников: вернуться на границу и официально пройти процедуру пересечения или же обратиться в миграционную службу.