Во львовский отель к Саакашвили приехали Тимошенко и Семенченко

Возле отеля, где после вчерашнего прорыва границы остановился экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, ни правоохранителей, ни сторонников экс-руководителя одесской ОГА нет, говорится в сюжете ТСН.

Только большое количество прессы. За несколько минут в гостинице должна начаться встреча Саакашвили с украинскими политиками. Журналисты стали свидетелями, как в гостиницу заходила Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Семен Семенченко - все те, кто сопровождал Саакашвили по дороге в Украину.

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О чем пойдет речь на этой встрече, пока неизвестно. Политики говорят, что речь пойдет о судьбе страны.

А пока политики на встрече, жена и сын Саакашвили завтракают в уличном кафе.

Всю сегодняшнюю ночь, по информации ТСН, в пункте пропуска "Шегини" работала следственно-оперативная группа и представители военной прокуратуры. По свидетельствам пограничников, а также видео и фотофиксацией следователи установили всех, кто незаконно пересек границу в направлении Украины. Это около полусотни человек, сам Саакашвили, народные депутаты и активисты.

Как сообщал УНИАН, Аваков назвал два варианта для Саакашвили и его соратников: вернуться на границу и официально пройти процедуру пересечения или же обратиться в миграционную службу.