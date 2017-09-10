План изменился: журналисты узнали, что Саакашвили хочет пересечь границу в "Шегини"

Журналисты узнали, что план экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пересечь границу с Украиной в пункте пропуска «Краковец» изменился, передает "UMN".

Стало известно, что лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства Саакашвили попытается пересечь границу в пункте пропуска «Шегини». Этот пункт пропуска является ближайшим к железнодорожной станции Перемышль.

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Как сообщал УНИАН ранее, лишен украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял о намерении снова пересесть на автобус для поездки на пункт пропуска «Краковец», чтобы попытаться пересечь границу и попасть в Украину.