План изменился: журналисты узнали, что Саакашвили хочет пересечь границу в "Шегини"

18:05, 10 сентября 2017
Политика
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Этот пункт пропуска является ближайшим от Перемышля, откуда движется Саакашвили.

Саакашвили изменил маршрут для пересечения границы / фото Егор Фирсов

Журналисты узнали, что план экс-президента Грузии Михеила Саакашвили пересечь границу с Украиной в пункте пропуска «Краковец» изменился, передает "UMN".

Стало известно, что лишенный президентом Петром Порошенко украинского гражданства Саакашвили попытается пересечь границу в пункте пропуска «Шегини». Этот пункт пропуска является ближайшим к железнодорожной станции Перемышль.

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Как сообщал УНИАН ранее, лишен украинского гражданства экс-председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявлял о намерении снова пересесть на автобус для поездки на пункт пропуска «Краковец», чтобы попытаться пересечь границу и попасть в Украину.

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