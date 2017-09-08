Украина, Грузия и Молдова совместно будут готовиться к саммиту «Восточного партнерства», который запланировано провести 24 ноября в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины в микроблоге "Твиттере".

Читайте такжеУкраина, Грузия и Молдова вместе с ЕС будут формировать второй этап политики "Восточного партнерства" - Порошенко«Состоялась трехсторонняя встреча министров Украины, Грузии и Молдовы. Договорились готовиться совместно к саммиту «Восточного партнерства», - говорится в сообщении.

Как известно, министр иностранных дел Украины Павел Климкин находится в Эстонии с целью участия в рабочем обеде министров иностранных дел государств - членов ЕС и государств - участников программы «Восточное партнерство».

«Восточное партнерство» - это политика ЕС, цель которой - укрепить отношения с восточными соседями сообщества. Инициативу представила Польша при поддержке Швеции в 2008 году. Программа ЕС по укреплению сотрудничества с шестью восточными странами ЕС - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной - учреждена во время саммита в Праге в 2009 году.