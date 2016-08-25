Томбинский поддерживает инициативу о создании общего экономического пространства между странами "Восточного партнерства"

Об этом Томбинский заявил в интервью "Радио ЕС - Европейская станция".

"Страны Центральной Европы после падения Варшавского договора и Советского Союза впервые начали создавать зону свободной торговли. Такую же модель можно опробовать на территории стран Восточного партнерства. Взаимодействие и взаимодополняемость между экономиками этих стран очевидны. Мы рассматривали Центральноевропейскую ассоциацию свободной торговли как своего рода тренировочную площадку перед вступлением в ЕС, где мы могли испытать, как наши экономики и администрации смогут функционировать в (такого рода) многостороннем соглашении", - сказал Томбинский.

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"Если эти соглашения и возможное объединение восточноевропейских стран в экономический союз будет отвечать общим принципам открытости рынков, которые сформулированы Всемирной организацией торговли, ведь все страны, кроме Беларуси являются партнерами ВТО, то это также может стать хорошей тренировочной площадкой для будущего членства в европейских институтах", - считает он.

Как сообщал УНИАН, 11 июля Климкин поднял вопрос о возможности создания совместного экономического пространства между странами "Восточного партнерства". "Я сегодня поднял вопрос о важности плодотворной дискуссии с целью определить, можем ли мы и каким образом создать общее экономическое пространство", - сообщил Климкин.

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При этом министр обратил внимание на то, что комиссар Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Йоханнес Хан во время встречи с министрами стран "Восточного партнерства" отметил, что эти шесть стран имеют важный рынок, который насчитывает почти 70 миллионов позиционных пользователей и "который может и должен действовать на основе европейских правил игры".

"Мы договорились, каким образом продвигаться дальше, каким образом сделать оценки этого движения", - сказал глава МИД.