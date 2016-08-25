Томбинский: Восточное партнерство остается перспективным проектом

Об этом Томбинский заявил в интервью "Радио ЕС - Европейская станция". "Я не считаю, что "Восточное партнерство" снизило свой потенциал. Это перспективный проект. Мы видим, какие серьезные силы пытаются помешать работе этого партнерства. И это подтверждает, что "Восточное партнерство" - это серьезная программа для этих стран", - сказал Томбинский, отвечая на вопрос, исчерпала ли себя инициатива "Восточного партнерства", учитывая разную динамику взаимоотношений этих шести стран с Евросоюзом.

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В Молдове и Грузии соглашение об ассоциации с Евросоюзом уже полноценно вступило в силу, а в Украине из-за результатов референдума в Нидерландах - пока нет.

При этом посол сказал: "Мы видим, что все эти шесть стран Восточного партнерства все еще находятся на том же векторе. Скорость и возможности реформирования разные, но направление в основном одинаковое", - сказал Томбинский.

В то же время посол выразил убеждение, что "европейская модель доказала, что она намного успешнее, чем другие модели".

Также Томбинский сказал, что Восточное партнерство остается актуальным, но речь идет не столько об интеграции с Евросоюзом, сколько о предоставлении инструментов со стороны ЕС, которые страны-партнеры могут использовать. "Это зависит от того, как каждая из этих стран управляет своим процессом реформ и от твердого желания внедрять практику и решения, которые были опробованы в других странах", - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, Восточное партнерство - это политика ЕС, целью которой является укрепление отношения с восточными соседями Евросоюза. Инициативу представила Польша при поддержке Швеции в 2008 году. Программа ЕС по укреплению сотрудничества с шестью восточными странами ЕС - Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной - начата во время саммита в Праге в 2009 году.