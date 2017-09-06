В ГПУ рассказали детали подозрения, объявленного экс-министру юстиции времен Януковича Лавриновичу

В Генеральный прокуратуре Украины рассказали о деталях подозрения, объявленного бывшему министру юстиции времен президентства Виктора Януковича Александру Лавриновичу, который подозревается в содействии экс-президенту в захвате государственной власти неконституционным способом.

Читайте такжеПрокуратура завтра ждет Лавриновича на допрос в деле об узурпации властиКак передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге журналистам сообщил начальник отдела процессуального руководства департамента спецрасследований ГПУ Алексей Донской.

"Содержание подозрения в том, что Лавринович способствовал Януковичу в захвате государственной власти неконституционным способом. После прихода Януковича к власти с целью получения полномочий, с которыми Янукович не избирался, Лавринович предпринял ряд системных действий, направленных на приобретение дополнительных полномочий Януковичем, что привело к превращению Украины с парламентско-президентского государства в президентско-парламентское", - сказал Донской.

Также Донской подчеркнул, что в 2010 году Конституционный суд признал неконституционным закон, который вносил изменения в Конституцию, после этого Лавринович опубликовал это решение КС, что было правомерным действием, но он самовольно по своему усмотрению для осуществления действий по захвату власти президентом осуществил официальное опубликование предварительного текста Конституции Украины, хотя он не имел таких полномочий.

Таким образом, была возвращена старая редакция Конституции, хотя менять редакцию Конституции это исключительно полномочия Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, сегодня на своей странице в Facebook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Департаментом специальных расследований ГПУ расследуется дело Конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства.

"На основании собранных доказательств уведомлены о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президент В.Янукович и экс-министр юстиции А.Лавринович в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер к незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине - Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и ее официального опубликования", - сообщил Луценко.