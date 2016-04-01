Экс-министру времен Януковича Лавриновичу вернули паспорт для выезда за границу

Эту информацию подтвердил и сам Лавринович, передает "Украинская правда".

"Я не знаю, почему из этого делают новость, но да, вернули паспорта", - сказал бывший министр юстиции.

На уточнение, вернули ему и загранпаспорт, Лавринович сказал "да".

Вместе с тем он добавил, что досудебное расследование в уголовном производстве в отношении него продолжается.

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Напомним, ГПУ сообщила бывшему министру юстиции о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). В частности, Александру Лавриновичу инкриминируется растрата государственных средств на сумму более 8,5 млн грн.